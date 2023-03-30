МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Неравный доступ развитых и развивающихся стран к цифровой инфраструктуре предоставляет западным странам монополию на ключевые услуги в IT-сфере, он также использует в своих интересах и зеленую повестку, заставляя другие государства платить за ликвидацию его негативного влияния на окружающую среду, заявил замруководителя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Медведев призвал вбить гвоздь в крышку гроба неоколониализма

Политик в четверг выступил на заседании международного оргкомитета неформального объединения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма".

Медведев отметил, что неравный доступ развитых и развивающихся государств к информационным технологиям позволяет западным странам монополизировать ключевые продукты в данной области, продвигать свои компании и блокировать конкурентов.

Зампредседателя российского Совбеза также назвал климатическую повестку формой неоколониальной зависимости. Запад, подчеркнул Медведев, использует зеленую тему как инструмент недобросовестной конкуренции, жертвами которой становятся менее причастные к изменению атмосферы Земли государства.

"Страны так называемого "золотого миллиарда", которые десятилетиями не заботились об охране окружающей среды, вкладывали огромные средства в развитие собственной промышленности за счет использования углеродной и другой энергетики, сегодня без зазрения совести перекладывают расходы за смягчение негативных последствий на другие государства", — сказал политик.