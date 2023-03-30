МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Неравный доступ развитых и развивающихся стран к цифровой инфраструктуре предоставляет западным странам монополию на ключевые услуги в IT-сфере, он также использует в своих интересах и зеленую повестку, заставляя другие государства платить за ликвидацию его негативного влияния на окружающую среду, заявил замруководителя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Медведев призвал вбить гвоздь в крышку гроба неоколониализма

Политик в четверг выступил на заседании международного оргкомитета неформального объединения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма".

Медведев отметил, что неравный доступ развитых и развивающихся государств к информационным технологиям позволяет западным странам монополизировать ключевые продукты в данной области, продвигать свои компании и блокировать конкурентов.

Зампредседателя российского Совбеза также назвал климатическую повестку формой неоколониальной зависимости. Запад, подчеркнул Медведев, использует зеленую тему как инструмент недобросовестной конкуренции, жертвами которой становятся менее причастные к изменению атмосферы Земли государства.

"Страны так называемого "золотого миллиарда", которые десятилетиями не заботились об охране окружающей среды, вкладывали огромные средства в развитие собственной промышленности за счет использования углеродной и другой энергетики, сегодня без зазрения совести перекладывают расходы за смягчение негативных последствий на другие государства", — сказал политик.