МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Пользователи "Госуслуг" не могут удалить свой профиль на портале. В Госдуме предложили оценивать работу чиновников через "Госуслуги"

Как убедились корреспонденты РИА Новости, при попытке удаления в мобильном приложении появляется сообщение о том, что функция недоступна.

Кроме того, удалить профиль нельзя и через веб-версию портала.

В службе поддержки "Госуслуг" сообщили, что изменения были внесены по запросу Минцифры. Теперь удаление аккаунта возможно только при личном обращении в в центр обслуживания.