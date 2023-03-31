2023-03-31T16:20:00+03:00
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2023-03-31T16:20:00+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230331/840256979.html
На "Госуслугах" перестала работать функция удаления профиля
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Пользователи "Госуслуг" не могут удалить свой профиль на портале. Как убедились корреспонденты РИА Новости, при попытке удаления в мобильном приложении появляется сообщение о том,... ПРАЙМ, 31.03.2023
технологии, новости, россия, "госуслуги"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Пользователи "Госуслуг" не могут удалить свой профиль на портале.
Как убедились корреспонденты РИА Новости, при попытке удаления в мобильном приложении появляется сообщение о том, что функция недоступна.
Кроме того, удалить профиль нельзя и через веб-версию портала.
В службе поддержки "Госуслуг" сообщили, что изменения были внесены по запросу Минцифры. Теперь удаление аккаунта возможно только при личном обращении в в центр обслуживания.