МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о работе государственных информационных систем с использованием единой цифровой платформы "ГосТех", соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Правительство выделит средства на профессиональное обучение россиян

"В целях повышения эффективности реализации мероприятий, связанных с созданием, развитием и эксплуатацией государственных информационных систем, постановляю: правительству РФ обеспечить к 1 апреля 2023 года функционирование единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех" в соответствии с требованиями о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах", — сказано в указе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования — 1 апреля 2023 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) о работе над комплексной национальной платформой "ГосТех". По его словам, через несколько лет она может помочь интеграции в цифровое взаимодействие государства и граждан и в рамках объединения.