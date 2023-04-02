ПЕКИН, 2 апр — ПРАЙМ. Глава МИД Китая Цинь Ган в ходе встречи со своим японским коллегой Есимасой Хаяси в Пекине призвал Японию не быть "пособником злодеев" в лице США в вопросе экспорта полупроводников, сообщил китайский МИД. В США ужаснулись будущему, которое им готовят Россия и Китай

"Соединенные штаты использовали методы запугивания, чтобы жестко подавить японскую полупроводниковую промышленность, сегодня они делают это с Китаем", — процитировало ведомство слова Гана на своем сайте.

Глава МИД Китая призвал Японию "не быть пособником злодеев", отметив, что "блокада только еще больше подтолкнет Китай к самостоятельности".

Ранее телеканал NHK сообщил, что правительство Японии приняло решение ужесточить экспорт 23 видов товаров, необходимых для производства передовых видов полупроводников. Строгий контроль за экспортом вводится в отношении всех стран и регионов, за исключением 42 государств и территорий, принявших решение об ограничении экспорта полупроводников в Китай. В число этих 42 входят, в частности, США, Южная Корея, Тайвань. Для экспорта же в Китай и другие страны процедура оформления усложнится, также будет необходимо получить разрешение министра экономики, торговли и промышленности. Новые китайские автомобили займут около трети рынка России, считают дилеры

На введении Японией и Нидерландами более жесткого экспортного контроля в отношении Китая давно настаивали США. Несмотря на это, экспорт полупроводников из Японии в КНР рос в связи с ростом спроса на смартфоны и центры обработки данных. Товары, которые подпадают под меры по ограничению экспорта, производят 10 японских компаний. NHK сообщил, что им будут выдавать разрешения на экспорт товаров за исключением продукции военного назначения.

Таким образом, Япония постаралась ответить на требования США и в то же время минимизировать влияние на свои компании. Этим, в частности, объясняется отсутствие в тексте прямых указаний на Китай.