БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апр — ПРАЙМ. Госслужащие в Амурской области переводятся на специальный созданный VK мессенджер АРМ ГС, сообщило министерство цифрового развития и связи региона. Раскрыто, что делать, если ваш мессенджер взломали

"В Амурской области госслужащих переводят на специальный мессенджер от VK. Мессенджер называется АРМ ГС (автоматизированное рабочее место госслужащего) и объединяет переписки, видеозвонки, почту, календарь, облачное хранилище и "внутренний портал", — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что новый мессенджер заменит Telegram, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom, Skype и другие сервисы.

АРМ ГС разработан на базе корпоративного мессенджера VK Teams по тендеру Минцифры.