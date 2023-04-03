БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апр — ПРАЙМ. Госслужащие в Амурской области переводятся на специальный созданный VK мессенджер АРМ ГС, сообщило министерство цифрового развития и связи региона.

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"В Амурской области госслужащих переводят на специальный мессенджер от VK. Мессенджер называется АРМ ГС (автоматизированное рабочее место госслужащего) и объединяет переписки, видеозвонки, почту, календарь, облачное хранилище и "внутренний портал", — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что новый мессенджер заменит Telegram, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom, Skype и другие сервисы.

АРМ ГС разработан на базе корпоративного мессенджера VK Teams по тендеру Минцифры.