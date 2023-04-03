МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Использование компаниями радиоэлектронных средств для защиты своих объектов от беспилотников повысит безопасность на предприятиях, при этом сильнее всего в этом нуждаются предприятия критической, транспортной инфраструктуры, а также нефтегазовая отрасль, поделился мнением с РИА Новости руководитель Kaspersky Antidrone Владимир Туров. ЦБ ждет снижения годовой инфляции по итогам марта ниже четырех процентов

Как сообщил в понедельник РИА Новости источник, близкий к правительству, Минцифры России обсуждает законодательную возможность дать крупным компаниям право использовать радиоэлектронные средства для защиты своих объектов от беспилотников.

"На сегодня мы видим потребность в системах защиты от дронов у предприятий критической инфраструктуры, объектов транспортной инфраструктуры. Первоочередное — это нефтегазовая отрасль, высокотехнологичное производство. Также решения востребованы для организаторов массовых мероприятий", — сказал Туров.

Он также отметил, что современные системы обнаружения дронов позволяют определять, какие беспилотники являются нарушителями, а какие летают в рамках установленных правил.

Kaspersky Antidrone — экосистема мониторинга и защиты от гражданских дронов. Решение позволяет обнаруживать, классифицировать и, в случае необходимости и при наличии специального разрешения, нейтрализовать беспилотные летательные аппараты. Kaspersky Antidrone предназначен для обеспечения безопасности промышленных предприятий (в частности, критической инфраструктуры), городских общественных пространств, аэропортов, стадионов и других мест массового скопления людей.