МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Индия намерена провести в своей армии замену 60% мулов на роботов-мулов к 2030 году, сообщил портал Indian Defence Research Wing. Торгпред сообщил о решении логистических проблем России и Индией

По данным портала, индийская армия применяет мулов для перевозки грузов в труднодоступных регионах со сложными климатическими условиями, но теперь для этих целей она намерена закупить четвероногих роботов-мулов, которые могут передвигаться автономно.

Отмечается, что индийская армия также планирует приобрести малые, средние и большие грузовые дроны, которые могут доставлять грузы, например, продовольствие, на удаленные базы на границе. Планируется, что дроны смогут работать автономно и двигаться по заранее определенным маршрутам на расстояние до 100-150 километров.

В ноябре 2022 года первые роботы-мулы от компании General Dynamics поступили на вооружение армии США. Они предназначены для перевозки грузов, в том числе аккумуляторов, воды и боеприпасов, и передвигаются автономно, либо под управлением удаленного водителя. Они также могут использоваться для зарядки аккумуляторов.