МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Социальная сеть Twitter обновила логотип, вместо голубой птицы теперь на сайте соцсети изображение собаки с логотипа криптовалюты Dogecoin, цена криптовалюты на этой новости растет на 26,65%. Во Франции появилось граффити Макрона с усами, как у Гитлера

Цена Dogecoin растет на 26,65%, до 0,101 доллара, при этом ранее в ходе торгов стоимость достигала 0,104 доллара, что является максимумом с ноября 2022 года.

Предприниматель Илон Маск осенью прошлого года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.