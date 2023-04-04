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2023-04-04T12:30:45+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230404/840278645.html
Путин призвал добиться технологического суверенитета России
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https://россиясегодня.рф
. Добиться технологического суверенитета России надо в самое ближайшее время, заявил президент страны Владимир Путин в процессе общения с рабочими "Тулажелдормаш". "Абсолютно... ПРАЙМ, 04.04.2023
экономика, технологии, промышленность, новости, россия, владимир путин, технологический суверенитет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТУЛА, 4 апр — ПРАЙМ. Добиться технологического суверенитета России надо в самое ближайшее время, заявил президент страны Владимир Путин в процессе общения с рабочими "Тулажелдормаш".
"Абсолютно ключевой вопрос — это то, что нам нужно сделать в самое ближайшее время — добиться технологического суверенитета России", — сказал он.