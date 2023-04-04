ТУЛА, 4 апр — ПРАЙМ. Добиться технологического суверенитета России надо в самое ближайшее время, заявил президент страны Владимир Путин в процессе общения с рабочими "Тулажелдормаш".

"Абсолютно ключевой вопрос — это то, что нам нужно сделать в самое ближайшее время — добиться технологического суверенитета России", — сказал он.