МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. АНО "Цифровая экономика" разработает концепцию Центра технологического лидерства для поддержки российских технологий, такое поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба правительства. Названы главные направления инвестиций на Шри-Ланке для российского бизнеса

"Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко в Координационном центре провёл собрание учредителей и заседание наблюдательного совета АНО "Цифровая экономика". По итогам доклада Дмитрий Чернышенко поручил АНО "Цифровая экономика" разработать концепцию Центра технологического лидерства, и реализовать в пилотном режиме проект по исследованию рынков и лучших практик импортозамещения ПО в ключевых отраслях экономики", — говорится в сообщении.

Идею создания центра поддержал глава Минцифры Максут Шадаев. Он отметил, что центр обеспечит поддержку отечественных технологий, аналитику рынка, международные кооперации, содействие в маркетинге, продвижение и тиражирование. "Сегодня импортозамещение является одной из ключевых задач государства и бизнес активно вовлечен в эту повестку", — добавил Шадаев.

Вице-премьер также поручил организовать в декабре 2023 года форум, посвящённый ключевым достижениям отраслей цифровой экономики за 2023 год и динамике развития.

"Совместными усилиями мы подготовили Белую книгу цифровой экономики – считаю, что проект должен стать ежегодным. Прошу запустить до конца года интернет-портал, где будут регулярно обновляться основные аналитические показатели по направлениям цифровой экономики, а также будет размещена электронная версия Белой книги цифровой экономики", — добавил Чернышенко. По его словам, ресурс позволит участникам рынка и госструктурам лучше ориентироваться в тенденциях по цифровизации и принимать максимально взвешенные управленческие решения.