МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Большинство россиян не ждут "восстания машин" в связи с развитием нейросети, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ среди 1,6 тысячи человек. Google раскрыла новые подробности о своих суперкомпьютерах

Согласно данным, 59% респондентов не верят, что в будущем такие технологии могут выйти из-под контроля. При этом 23% из них считают, что этого точно не произойдет.

Пять процентов завили, что восстание точно случится, еще 25% допустили, что оно может произойти в ближайшие 50 лет.

Как показали результаты, каждый второй россиянин слышал о нейросети, но не знает подробностей. Хорошо знакомы с этой технологией 12% опрошенных, а 37% впервые услышали такое понятие. Чаще всего граждане вспоминали картинки и тексты, созданные при помощи нейросетей, поисковики, голосового помощника "Алису".

Примерно каждый третий заявил, что положительно относятся к нейросетям, нейтральную оценку дали 40% респондентов, а отрицательную – 20%.