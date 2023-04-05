МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. "Яндекс" представил бета-версию приложения "Шедеврум", способного создавать изображение по текстовому запросу, сообщила пресс-служба компании. Стало известно, сколько россиян ждут "восстания машин" из-за нейросетей

Как отмечается, приложение работает на базе собственной нейросети "Яндекса", которая понимает запросы на английском и русском языках, может создавать картинки в стиле знаменитых художников и выполнять забавные запросы, например, изобразить пушистую кошку-осьминожку.

Технология работает следующим образом: сначала она создает картинки в соответствии с введенным запросом, затем постепенно увеличивает их разрешение и добавляет детали. Для обучения нейросети использовалось 240 миллионов изображений с текстовыми описаниями.

Бета-версия 0.1.4 приложения "Шедеврум" доступна как на устройствах с системой Android, так и для iOS. Для генерации изображения по запросу необходимо оставить заявку и дождаться ее подтверждения. Пользователи также смогут увидеть картинки, созданные по запросам других людей.

"Нейросеть продолжает учиться, и в следующих обновлениях качество будет поэтапно улучшаться", — заявили РИА Новости в пресс-службе компании.