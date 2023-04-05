ЦЮРИХ, 5 апр — ПРАЙМ. Федеральный совет (правительство) Швейцарии инициировал разработку законопроекта о мерах регулирования в стране крупных коммуникационных платформ, таких как Google, Facebook*, YouTube и Twitter. Швейцария выделит допсредства на помощь Турции и Сирии

Согласно заявлению швейцарского кабмина, сейчас подобные платформы практически не регулируются. Кроме того, системы, которые решают, какой контент будет показан тому или иному пользователю, непрозрачны. По мнению властей страны, пользователи находятся в слабой позиции по отношению к компаниям, которые управляют этими платформами.

"Например, платформа может заблокировать аккаунт пользователя или удалить размещенный им контент, и в настоящее время у пользователей практически нет возможности для обращения в суд. Поэтому Федеральный совет хочет укрепить права пользователей в Швейцарии и потребовать большей прозрачности от платформ, не ограничивая их положительного влияния на свободу выражения мнений. Для достижения этой цели необходимо новое законодательство", — говорится в заявлении правительства, опубликованном в среду.

Уточняется, что новое законодательство будет распространяться на операторов крупных коммуникационных платформ. При необходимости новые правила будут согласовываться с положениями Закона Европейского союза о цифровых услугах. В частности, предполагается, что крупные платформы обяжут иметь в Швейцарии контактный центр и законного представителя. Правительство считает, что пользователи, чей контент был удален или чей аккаунт был заблокирован, должны иметь возможность напрямую обратиться к платформе с просьбой пересмотреть принятые меры. Кроме того, должен быть создан независимый швейцарский арбитражный совет, который будет финансироваться самими платформами.

Правительство поручило подготовить соответствующий проект федеральному департаменту окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций совместно с федеральным управлением юстиции к концу марта 2024 года.

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