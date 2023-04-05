Власти Швейцарии разрабатывают проект о мерах регулирования Google, Facebook* и YouTube
ЦЮРИХ, 5 апр — ПРАЙМ. Федеральный совет (правительство) Швейцарии инициировал разработку законопроекта о мерах регулирования в стране крупных коммуникационных платформ, таких как Google, Facebook*, YouTube и Twitter.
Согласно заявлению швейцарского кабмина, сейчас подобные платформы практически не регулируются. Кроме того, системы, которые решают, какой контент будет показан тому или иному пользователю, непрозрачны. По мнению властей страны, пользователи находятся в слабой позиции по отношению к компаниям, которые управляют этими платформами.
"Например, платформа может заблокировать аккаунт пользователя или удалить размещенный им контент, и в настоящее время у пользователей практически нет возможности для обращения в суд. Поэтому Федеральный совет хочет укрепить права пользователей в Швейцарии и потребовать большей прозрачности от платформ, не ограничивая их положительного влияния на свободу выражения мнений. Для достижения этой цели необходимо новое законодательство", — говорится в заявлении правительства, опубликованном в среду.
Уточняется, что новое законодательство будет распространяться на операторов крупных коммуникационных платформ. При необходимости новые правила будут согласовываться с положениями Закона Европейского союза о цифровых услугах. В частности, предполагается, что крупные платформы обяжут иметь в Швейцарии контактный центр и законного представителя. Правительство считает, что пользователи, чей контент был удален или чей аккаунт был заблокирован, должны иметь возможность напрямую обратиться к платформе с просьбой пересмотреть принятые меры. Кроме того, должен быть создан независимый швейцарский арбитражный совет, который будет финансироваться самими платформами.
Правительство поручило подготовить соответствующий проект федеральному департаменту окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций совместно с федеральным управлением юстиции к концу марта 2024 года.
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