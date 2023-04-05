МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Цены на телевизоры за неделю с 28 марта по 3 апреля снизились в России на 1,5%, а цены на электропылесосы выросли на 0,5%, свидетельствуют данные Росстата. В России растут цены на телевизоры

"Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на электропылесосы – на 0,5%… Цены на телевизоры снизились на 1,5%", — говорится в сообщении ведомства. При этом цены на смартфоны почти не изменились (снизились на 0,01%).

В свою очередь, с начала года цены на телевизоры снизились на 8,12%, на смартфоны — на 3,15%, на напольные электропылесосы — на 0,4%.