Телевизоры в России за неделю подешевели на 1,5 процента
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Цены на телевизоры за неделю с 28 марта по 3 апреля снизились в России на 1,5%, а цены на электропылесосы выросли на 0,5%, свидетельствуют данные Росстата.
"Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на электропылесосы – на 0,5%… Цены на телевизоры снизились на 1,5%", — говорится в сообщении ведомства. При этом цены на смартфоны почти не изменились (снизились на 0,01%).
В свою очередь, с начала года цены на телевизоры снизились на 8,12%, на смартфоны — на 3,15%, на напольные электропылесосы — на 0,4%.