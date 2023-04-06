МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Искусственный интеллект похож на атом — может быть мирным и работать на развитие, а может быть немирным — и нести риски, так что его развитием надо управлять, в связи с этим Банк России планирует создать соответствующий центр компетенций, сообщила первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова. "Яндекс" запустил бета-версию нейросети для генерации картинок

"Мне задали вопрос, что мы собираемся делать с искусственным интеллектом… С учетом того, как он развивается, надо реально понять и осознать, каким образом мы будем этим процессом управлять, потому что искусственный интеллект как атом — есть мирный, есть немирный", — заявила она в ходе заседания рабочей группы Госдумы, где рассматривается отчет ЦБ за прошлый год.

Скоробогатова добавила, что искусственный интеллект позволяет автоматизировать огромные массивы данных, создавать логические цепи и помогает принимать решения, но с другой стороны эта технология несет и риски, которые могут стать неподконтрольными.

"Мы как Центральный банк планируем, что мы создадим центр компетенции у себя по искусственному интеллекту и вместе с участниками рынка начнем эту тему очень активно обсуждать, в нее погружаться. Нам точно нельзя время упустить, сейчас как раз тот период, когда нам надо понять, что и как нам с этим делать", — сказала она.