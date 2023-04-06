МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Google планирует добавить функции разговорного искусственного интеллекта в свою поисковую систему, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на гендиректора материнской компании Alphabet Сундара Пичаи. Google раскрыла новые подробности о своих суперкомпьютерах

"Google планирует добавить функции разговорного искусственного интеллекта в свой флагманский поисковик", — пишет газета со слов Пичаи.

По его словам, Google тестирует несколько новых поисковых продуктов — например, версии, позволяющие пользователям после первоначального запроса продолжать разговор с ИИ-помощником, задавая ему уточняющие вопросы.

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Поскольку технология искусственного интеллекта требует огромной мощности для обработки вычислений, используемых для создания человеческого разговора, Google необходимо адаптировать использование ресурсов, чтобы продолжить работу в области ИИ, а также управлять расходами. Например, сказал Пичаи, Google Brain и DeepMind — два основных ИИ-подразделения компании, которые долго работали по отдельности, — будут более тесно сотрудничать для создания больших алгоритмов.

Пичаи также отметил, что более мелкие модели ИИ со временем станут более полезными, что позволит компаниям разрабатывать собственные алгоритмы, а пользователям — запускать алгоритмы на своих личных устройствах.