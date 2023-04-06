МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Leonardo и Siemens в четверг подписал протокол о взаимопонимании, касающийся решений вопросов кибербезопасности для инфраструктуры в энергетической, нефтегазовой и промышленной сферах. Siemens запретили судиться с РЖД из-за сортировочной горки под Петербургом

"Основное направление работы будет связано с обеспечением устойчивости на случай аварийных ситуаций и кибератак на системы автоматизации и связи, которые осуществляют наблюдение и надзор за активами, оборудованием и процессами ключевых инфраструктурных объектов", — говорится в совместном заявлении компаний.

Итальянская аэрокосмическая группа и немецкая технологическая фирма планируют предложить "полную защиту" от угроз для инфраструктуры, которые могут оказать серьезное влияния на "крайне важные" коммунальные услуги.

"Leonardo и Siemens могут создать новые виды синергии, основанные на дополняющих друг друга технологиях и навыках", — заявил гендиректор Leonardo Алессандро Профумо.

Глава Siemens Digital Industries Джулиано Бусетто сказал, что цель заключается в оказании помощи Италии с ее цифровой трансформацией и в создании дальнейшей стоимости для национальной промышленности.