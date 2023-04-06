ВАШИНГТОН, 6 апр — ПРАЙМ. Компания Microsoft заплатит почти 3 миллионов долларов за урегулирование свыше 1,3 тысячи нарушений санкций США против Кубы, Ирана, Сирии и России, указано в документе американского минфина. Антимонопольный регулятор Германии начал проверку Microsoft

"Microsoft согласилась заплатить 2 миллиона 980 тысяч долларов, чтобы урегулировать свою потенциальную административную ответственность за 1 тысячу 339 явных нарушений регулирования кубинского контроля активов, регулирования иранских транзакций и санкций, регулирования сирийских санкций и санкций, связанных с Украиной/Россией", — говорится в документе в Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.

Отмечается, что речь идет об экспорте услуг или программного обеспечения из США в указанные юрисдикции.