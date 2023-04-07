МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в российской экономике на сегодняшний день составляет около 20%, к 2024 году план — не менее 50%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами Госдумы. В Госдуме предложили создать законодательную базу для работы ИИ

"Внедрение сейчас искусственного интеллекта в нашей экономике около 20%. Это уже цифра. К 2024 году план есть — не менее 50%", — сказал Мишустин, отметив, что данная величина измеряется непросто.

Глава правительства рассказал, что для развития сферы ИИ реализуется программа "Искусственный интеллект". В рамках подготовки кадров для отрасли в 2022 году набор в вузы составил 3,2 тысячи студентов и преподавателей, повышающих квалификацию. Первого сентября 2022 года начал работать Национальный центр развития ИИ. Правительство предоставляет гранты для малого и среднего бизнеса, который реализуют проекты ИИ, в 2021-2022 годах было предоставлено 5 миллиардов рублей для 650 проектов. В 2021-2024 годах для развития отрасли ИИ предусмотрено 28 миллиардов рублей.

Вместе с тем премьер-министр прокомментировал призывы ограничить развитие искусственного интеллекта (ИИ), по мнению главы правительства, подобные вопросы будут стоять всегда, но технологию нужно использовать на благо людей, без этого технический прогресс будет практически невозможен.

"Что касается запрета искусственного интеллекта. Всегда будут стоять такие серьезные философские вопросы — до чего допускать с точки зрения алгоритмизации искусственный интеллект. Поэтому то, что сегодня кто-то призывает к ограничению использования программ с искусственным интеллектом, ну, мы должны просто прислушаться к этому, посмотреть, какого рациональное зерно, ну и постараться не сделать каких-то ошибок. А то, что касается развития, то, что касается использования его на благо людей, в первую очередь, конечно, должно работать, без этого технический прогресс будет практически невозможен", — сказал Мишустин на встрече с депутатами Госдумы.

Мишустин в четверг встретился с депутатами, которые во время отчета правительства в Госдуме 23 марта в силу регламента не успели задать свои вопросы.