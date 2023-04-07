МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что космический корабль Starship компании SpaceX будет готов к запуску уже на следующей неделе. Маск планирует поехать в Китай

Ранее в марте Маск анонсировал запуск корабля Starship, который, предположительно, состоится в апреле.

"Starship укомплектован и готов к запуску на следующей неделе, ожидая одобрения регулирующих органов", — написал Маск в своем Twitter.

SpaceX создает многоразовый космический корабль Starship для полетов в далекий космос. По задумке Маска, именно этот корабль будет использоваться для отправки людей на Луну и Марс.

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