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Маск сообщил, когда космический корабль Starship будет готов к запуску
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Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что космический корабль Starship компании SpaceX будет готов к запуску уже на следующей неделе. Ранее в марте Маск анонсировал... ПРАЙМ, 07.04.2023
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что космический корабль Starship компании SpaceX будет готов к запуску уже на следующей неделе.
Ранее в марте Маск анонсировал запуск корабля Starship, который, предположительно, состоится в апреле.
"Starship укомплектован и готов к запуску на следующей неделе, ожидая одобрения регулирующих органов", — написал Маск в своем Twitter.
SpaceX создает многоразовый космический корабль Starship для полетов в далекий космос. По задумке Маска, именно этот корабль будет использоваться для отправки людей на Луну и Марс.
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