Samsung сократит производство микросхем, чтобы сдержать падение цен на полупроводники
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Samsung Electronics Co Ltd в пятницу сообщила, что прибегнет к "значительному" сокращению производства микросхем, следуя примеру менее крупных конкурентов. Компания пытается справиться с резким мировым снижением спроса на полупроводники, который привел к падению цен.
Нетипичное решение о сокращении производства крупнейшим в мире изготовителем микросхем памяти — без предварительного объявления, озвученного представителями Samsung и аналитиками — было принято после того, как Samsung отчиталась о 96%-ном падении прибыли в 1-м квартале. Показатель оказался хуже ожиданий.
Инвесторы спокойно отнеслись к тому, что прибыль не оправдала ожиданий, и рассчитывают на то, что решение отраслевого лидера поддержит цены на чипы, которые за последние 9 месяцев обвалились примерно на 70%.
Акции Samsung в начале торгов подскочили на 4,5%. Это крупнейший дневной прирост с сентября. Бумаги ее конкурента SK Hynix Inc прибавили 5,6%.
Согласно Samsung, спрос на чипы резко снизился из-за слабой мировой экономики, а также потому, что клиенты замедляют темпы покупок, фокусируясь на исчерпании своих запасов.
"Мы снижаем производство микросхем памяти на значительную величину, особенно продуктов с гарантированными поставками", — добавила компания, имея в виду товары с достаточными запасами.
Размер запланированного снижения производства Samsung не раскрыла.
"Тот факт, что фирма, имеющая крупнейшую долю на рынке, присоединилась к тем, кто урезает объемы выпуска, привел к росту акций… SK Hynix и Micron уже объявили о снижении производства, и только Samsung не сделала это раньше, поэтому рынок следил за ней", — говорит аналитик Daishin Securities Джон Парк.
"Сегодняшнее решение сулит хорошие перспективы для восстановления в сегменте чипов памяти во 2-й половине года", — добавил он.
Хотя сокращено будет краткосрочное производство, Samsung заявила, что по-прежнему осуществляет долгосрочные инвестиции в инфраструктуру, исследования и разработки для обеспечения необходимых чистых зон для изготовления микросхем и расширения своего технологического лидерства.
Компания не пояснила, как сегодняшнее решение повлияет на ее инвестиционные планы на 2023 год. Ранее она говорила, что капрасходы аналогичны показателю инвестиций в 2022 году, равному 53,1 трлн вон.
В коротком предварительном заявлении Samsung указала, что ее операционная прибыль в январе-марте упала до 600 млрд вон (455,5 млн долларов) с 14,12 трлн вон годом ранее. Это минимальный показатель прибыли за любой квартал за последние 14 лет.
Прибыль за 1-й квартал не оправдала прогноза Refinitiv SmartEstimate, составлявшего 873 млрд вон. На этой неделе множество оценок было пересмотрено в сторону понижения.
Судя по консенсус-прогнозу аналитиков, подразделение полупроводников Samsung, вероятно, сообщит о рекордном убытке в 2,1 трлн вон (1,6 млрд долларов) и в текущем квартале зафиксирует еще один убыток на 2 трлн вон. Это серьезное отклонение для подразделения, которое считается самым важным источником дохода Samsung. Данный бизнес в лучшие годы приносил компании около половины ее прибыли.
По мнению аналитиков, сокращение производства Samsung может несколько улучшить ее показатели в текущем квартале, а также укрепить или ускорить восстановление цен на микросхемы памяти.
"То, что Samsung говорит о сокращениях объема выпуска, свидетельствует о том, насколько действительно серьезен нынешний спад", — считает Грег Ро, руководитель исследовательского направления в Hyundai Motor Securities.
Компания должна опубликовать подробную отчетность с разбивкой по подразделениям позднее в апреле.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230407/840313844.html