МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Samsung Electronics Co Ltd в пятницу сообщила, что прибегнет к "значительному" сокращению производства микросхем, следуя примеру менее крупных конкурентов. Компания пытается справиться с резким мировым снижением спроса на полупроводники, который привел к падению цен. СМИ: США крушат конкурентов в производстве микросхем в Китае и Европе

Нетипичное решение о сокращении производства крупнейшим в мире изготовителем микросхем памяти — без предварительного объявления, озвученного представителями Samsung и аналитиками — было принято после того, как Samsung отчиталась о 96%-ном падении прибыли в 1-м квартале. Показатель оказался хуже ожиданий.

Инвесторы спокойно отнеслись к тому, что прибыль не оправдала ожиданий, и рассчитывают на то, что решение отраслевого лидера поддержит цены на чипы, которые за последние 9 месяцев обвалились примерно на 70%.

Акции Samsung в начале торгов подскочили на 4,5%. Это крупнейший дневной прирост с сентября. Бумаги ее конкурента SK Hynix Inc прибавили 5,6%.

Согласно Samsung, спрос на чипы резко снизился из-за слабой мировой экономики, а также потому, что клиенты замедляют темпы покупок, фокусируясь на исчерпании своих запасов.

"Мы снижаем производство микросхем памяти на значительную величину, особенно продуктов с гарантированными поставками", — добавила компания, имея в виду товары с достаточными запасами.

Размер запланированного снижения производства Samsung не раскрыла.

"Тот факт, что фирма, имеющая крупнейшую долю на рынке, присоединилась к тем, кто урезает объемы выпуска, привел к росту акций… SK Hynix и Micron уже объявили о снижении производства, и только Samsung не сделала это раньше, поэтому рынок следил за ней", — говорит аналитик Daishin Securities Джон Парк.

"Сегодняшнее решение сулит хорошие перспективы для восстановления в сегменте чипов памяти во 2-й половине года", — добавил он.

Хотя сокращено будет краткосрочное производство, Samsung заявила, что по-прежнему осуществляет долгосрочные инвестиции в инфраструктуру, исследования и разработки для обеспечения необходимых чистых зон для изготовления микросхем и расширения своего технологического лидерства.

Компания не пояснила, как сегодняшнее решение повлияет на ее инвестиционные планы на 2023 год. Ранее она говорила, что капрасходы аналогичны показателю инвестиций в 2022 году, равному 53,1 трлн вон. Samsung сделал предварительную оценку падения выручки

В коротком предварительном заявлении Samsung указала, что ее операционная прибыль в январе-марте упала до 600 млрд вон (455,5 млн долларов) с 14,12 трлн вон годом ранее. Это минимальный показатель прибыли за любой квартал за последние 14 лет.

Прибыль за 1-й квартал не оправдала прогноза Refinitiv SmartEstimate, составлявшего 873 млрд вон. На этой неделе множество оценок было пересмотрено в сторону понижения.

Судя по консенсус-прогнозу аналитиков, подразделение полупроводников Samsung, вероятно, сообщит о рекордном убытке в 2,1 трлн вон (1,6 млрд долларов) и в текущем квартале зафиксирует еще один убыток на 2 трлн вон. Это серьезное отклонение для подразделения, которое считается самым важным источником дохода Samsung. Данный бизнес в лучшие годы приносил компании около половины ее прибыли.

По мнению аналитиков, сокращение производства Samsung может несколько улучшить ее показатели в текущем квартале, а также укрепить или ускорить восстановление цен на микросхемы памяти.

"То, что Samsung говорит о сокращениях объема выпуска, свидетельствует о том, насколько действительно серьезен нынешний спад", — считает Грег Ро, руководитель исследовательского направления в Hyundai Motor Securities.

Компания должна опубликовать подробную отчетность с разбивкой по подразделениям позднее в апреле.