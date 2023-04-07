МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Основанное на нейросети приложение "Шедеврум" ограничило возможности создавать картинки на ряд тем, среди которых политика и религия. Эксперт предупредил о возможности незаконного применения нейросетей

"Этические правила для генеративных нейросетей в мире пока только формируются, и мы не хотим, чтобы новая технология кому-то навредила", — говорится в правилах сервиса.

Кроме того, пользователи не смогут сгенерировать изображения реальных людей, которые в последствии можно применять как дипфейки, и создавать контент из категории 18+. Под ограничения попали также изображения, которые касаются жестокости и применения насилия.

Пожаловаться на неприемлемый контент можно в ленте через специальную кнопку. Стало известно, сколько россиян ждут "восстания машин" из-за нейросетей

При этом другая российская нейросеть Kandinsky 2.1 от Сбербанка пока не вводила подобных ограничений. Как заявили агентству РИА Новости разработчики, сервис не предназначен для генерации контента, способного нанести вред другим людям.

В среду "Яндекс" представил бета-версию приложения "Шедеврум", которое создает изображения на основе текстового описания. Пользователи сервиса могут не только сами создать картинку, но и посмотреть другие работы.