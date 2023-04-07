МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Россия остается одной из ведущих IT-держав по направлению создания собственных технологий, сервисов, решений и классов софта, заявил генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко. Медведев заявил о монополии Запада на IT-сферу

"Ощущение, что мы идем по интересному треку, что у России есть большой потенциал и он уже реализуется по направлению создания собственных технологий, сервисов, решений и классов софта. И в этом направлении мы, очевидно, останемся одной из ведущих IT-держав", — сказал Плуготаренко на российском форуме по управлению интернетом (RIGF).

Он отметил, что также существует ряд направлений, в которых есть проблемы: "это в первую очередь "железо", есть определенные проблемы с совершенно такими мощными современными технологиями как искусственный интеллект". "Мы думали, что мы очень быстро будем двигаться по этому треку, получается, что не совсем всё так", — отметил эксперт.

"Вот такой вот срез и демонстрация того, что у нас есть: сила, воля, поддержка со стороны отрасли государства, интересные кадровые ресурсы и самое главное — видение цели, к которой мы идем. Это всё говорит о том, что наверное нас ждет хорошее будущее", — заключил Плуготаренко.