МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Китайская поисковая система Baidu обратилась в суд с исковым заявлением против корпорации Apple и разработчиков приложений из-за поддельных копий своего чат-бота Ernie, доступного в AppStore, передает агентство Reuters. Китай будет поддерживать бизнес Apple в стране

Бот Ernie с искусственным интеллектом, запущенный Baidu в прошлом месяце, позиционируется как ответ Китая на американский чат-бот ChatGPT. Компания Baidu AI в своем аккаунте в WeChat заявила, что на данный момент у Ernie нет официального приложения.

В сообщении Baidu AI отмечается, что "до официального объявления нашей компании любое приложение Ernie, которое вы видите в AppStore или других магазинах, является подделкой".