МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Российские ритейлеры продолжают оказывать сервисное обслуживание консолей Xbox после того, как американская корпорация Microsoft перестала предоставлять гарантии, рассказали РИА Новости опрошенные ритейлеры. Microsoft планирует запустить собственный магазин игровых приложений

Как заявили РИА Новости в службе технической поддержки Microsoft, компания прекратила предоставлять гарантийное обслуживание консолей Xbox для россиян примерно полгода назад. "Можно обратиться в магазин, где вы покупали устройство", — добавили там.

"Мы продолжаем предоставлять привычное сервисное обслуживание — в пределах гарантийного срока покупатели консолей Xbox могут обратиться в любой магазин и получить необходимую помощь. "М.Видео-Эльдорадо" является партнером ряда сервисных центров, специализирующихся на ремонте консолей ведущих производителей с использованием оригинальных запчастей", — рассказали РИА Новости в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".

В пресс-службе "Ситилинка" заявили, что сотрудничают с авторизованными сервисными центрами и сервисными центрами поставщиков компании. "Мы принимаем на гарантийное обслуживание Xbox, купленные в нашей компании. Обратиться по гарантийному обслуживанию можно в магазины "Ситилинка", — добавили там.

"Комплектующие и софт для ремонта консолей Xbox больше не поставляются, соответственно, отремонтировать консоль так, как это делалось при помощи производителя, невозможно", — прокомментировал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, российские продавцы могут предоставить минимальный ремонт. Так, сгоревший блок питания починить удастся, но если сломалась материнская плата, то может потребоваться замена самой консоли. RuStore не предустанавливают на гаджеты, ввезенные по параллельному импорту

Эксперт отметил при этом, что спрос на такие консоли "резко упал из-за того, что люди переходят на облачный гейминг, а также из-за их высокой стоимости".

Корпорация Microsoft 4 марта 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.