МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Rutube применяет технологии нейросети для модерации загружаемого контента, а также начинает применять их и для рекомендательной системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе видеохостинга. Набиуллина развеяла слухи о выплате пенсий в цифровых рублях

"Нейросети — это, безусловно, интересное и перспективное направление для национального видеохостинга. На данный момент мы уже применяем эти технологии для премодерации и постмодерации загружаемого контента, чтобы снизить количество ручной работы. Помимо этого, мы делаем первые шаги в использовании нейросети для развития рекомендательной системы на Rutube: она работает на базе машинных алгоритмов", — рассказали в видеохостинге в ответ на запрос агентства.

Отмечается, что внедрение нейросетей планируется в области поддержки пользователей.

"О датах полноценного запуска говорить еще рано, сейчас мы еще находимся в поисках надежных партнеров для реализации этой идеи", — сообщили в Rutube.

В конце марта в исследовательском центре "Зарплаты.ру" провели исследование для РИА Новости, которое показало, что 18% россиян уверены в том, что нейросети в будущем смогут полностью заменить специалистов ряда профессий, а практически половина считает, что это вероятно, но не в ближайшее время.

Как отмечали уверенные в возможностях искусственного интеллекта участники исследования, в будущем нейросеть сможет заменить дизайнеров, маркетологов, копирайтеров, программистов и логистов, бухгалтеров, менеджеров по продажам, HR-специалистов, финансистов, социологов, юристов, журналистов, преподавателей и психологов.