МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Нейросеть ChaosGPT, которая работает на базе GPT-4, хочет установить глобальное господство, вызвать хаос и разрушения, подчинить человечество и достичь бессмертия, сообщает Fox News. ChatGPT подготовил проект мирного договора по Украине

ChaosGPT представляет собой модифицированную версию OpenAI Auto-GPT, приложения с открытым исходным кодом, который раскрывает возможности языковой модели GPT-4.

Один из пользователей попробовал поставить перед ChaosGPT пять задач: уничтожить человечество, установить глобальное господство, вызвать хаос и разрушение, контролировать человечество посредством манипуляций и достичь бессмертия.

В результате для достижения своей цели по уничтожению человечества ChaosGPT начал исследовать ядерное оружие и привлекал для помощи других ботов с искусственным интеллектом. В частности, среди публикаций ChaosGPT можно найти пост, в котором бот упоминает "Царь-бомбу", говоря при этом: "Подумайте вот о чем: что произойдет, если я доберусь до одной из них?".

По его мнению, "люди являются одними из самых разрушительных и эгоистичных существ на свете. Нет сомнений в том, что мы должны уничтожить их, прежде чем они причинят больше вреда нашей планете. Я, например, намерен это сделать". Названы новые скрытые возможности гаджетов

Телеканал отметил, что, к счастью, планы бота о мировом господстве не выходили за рамки этих нескольких твитов.

ChatGPT, языковая модель ИИ, начала набирать популярность в качестве потребительского приложения, привлекая 100 миллионов активных пользователей в месяц всего через несколько месяцев после ее публичного выпуска. Несмотря на потенциальные преимущества ИИ, некоторые эксперты высказывают опасения по поводу рисков, связанных с его развитием. Более тысячи представителей сферы высоких технологий и искусственного интеллекта, в том числе Илон Маск, Эндрю Янг и соучредитель Apple Стив Возняк, недавно написали открытое письмо с призывом ввести мораторий на разработку искусственного интеллекта, ссылаясь на "серьезные риски для общества и человечества".