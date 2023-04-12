МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Существует опасность возникновения закрытого клуба мировых держав в области искусственного интеллекта (ИИ), и России нужно приложить все усилия, чтобы стать одной из ключевых стран в этой сфере, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Развитие сферы ИИ потребует ее урегулирования, заявил Песков

"Мы видим, что примерно 1-2 процентных пункта искусственный интеллект может дать экономическому росту в стране. Есть опасность создания наряду с ядерным закрытым клубом мировых держав закрытого клуба мировых держав в области искусственного интеллекта", — сказал Греф, выступая в Совфеде.

"Нам нужно вкладывать все свои усилия, чтобы быть членами этого клуба, и быть донорами, а не рецепиентами этой технологии", — добавил он.

Особенно активно в этой области сейчас работают США и Китай, обратил внимание глава Сбербанка.