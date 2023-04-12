МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Россия намерена в 2023 году удвоить долю отечественной электроники на внутреннем рынке, а к 2030 году нарастить ее до 70%; ведется работа по достижению технологической независимости в этой отрасли, сообщил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров. Греф рассказал о зависимости Сбербанка от импортных технологий

"Стратегический акцент делаем на преодолении зависимости от иностранных технологий по всей цепочке создания электронной продукции", — сказал он на правительственном часе в Совете Федерации.

"Только за прошлый год освоен выпуск более тысячи продуктов электроники. Продолжим наращивать темпы, чтобы в этом году удвоить российскую долю на внутреннем рынке. В абсолютном объеме этого еще, конечно, не достаточно. Но ставим задачу к 2030 году нарастить свое присутствие до 70%", — заявил Мантуров.

Он также сообщил, что производство технологического оборудования для литографии, травления и выращивания кристаллов, используемых для выпуска электроники, осваивается в России. Российский ОПК увеличил выпуск приоритетных вооружений в разы

По его словам, стратегический акцент сейчас делается на преодолении зависимости от иностранных технологий по всей цепочке создания электронной продукции.

"Для этого осваиваем производство технологического оборудования для литографии, травления и выращивания кристаллов. Увеличиваем выпуск специальных материалов и высокочистых газов. Разрабатываем системы автоматизированного проектирования и программное обеспечение для отечественной электронной компонентной базы", — отметил он в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Мантуров также подчеркнул, что РФ намерена в текущем году удвоить долю отечественной электроники на внутреннем рынке, а к 2030 году нарастить присутствие до 70%.