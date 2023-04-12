МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Ежедневная аудитория Telegram в марте в России впервые обогнала аудиторию YouTube, следует из данных Mediascope. Прирост пользователей в соцсети Павла Дурова связан с тем, что в ней нет умных лент — что хочешь, то и потребляешь, заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Назван способ "скрытно" читать сообщения в Telegram

По статистике Mediascope, в марте 2023 года ежедневная аудитория Telegram составила 50,9 миллиона пользователей, а у YouTube — 50,7 миллиона человек. Год назад у Telegram этот показатель был на уровне 40,6 миллиона, ежедневная аудитория YouTube на тот момент составляла 48,3 миллиона пользователей — видеохостинг находился на первом месте среди соцсетей. Так, в России Telegram обошел по этому показателю YouTube впервые в истории.

"Telegram воспринимается как независимая платформа Павла Дурова, здесь нет никаких алгоритмов, нет какой-то умной ленты с алгоритмами. Здесь вы подписываетесь на то, что подписываетесь и потребляете этот контент — то есть заходите в этот канал и видите весь контент", — сказал Зыков, комментируя прирост пользователей в Telegram.

Он добавил, что многие используют Telegram для работы, а в свободное время они здесь же смотрят развлекательный контент в каналах.

Лидером рейтинга в марте 2023 года, по данным Mediascope, стала социальная сеть "ВКонтакте" — ее ежедневная аудитория достигла 53,3 миллиона человек. Годом ранее число пользователей, которые хотя бы раз за день заходили в приложение или на сайт "ВКонтакте", было равно 49,3 миллиона.

Пресс-служба "ВКонтакте" отметила, что, по данным Mediascope, ежедневная аудитория "VK Клипов" в России в феврале превысила 25 миллионов человек, что делает площадку лидером среди сервисов коротких вертикальных видео в стране.