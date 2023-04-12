МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Нужно значительно нарастить число производимых спутников и Россия может решать такие задачи, заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия в Кремле, посвященного Дню космонавтики. Обед первых космонавтов обойдется россиянам примерно в 130 рублей

"Нужно сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства. Для этого совместно с технологическим бизнесом значительно следует увеличить производство спутников. От опытно-конструкторских работ перейти к конвейерной сборке. Такие задачи в мире решаются, и, конечно же, мы тоже можем решать", — сказал он.

Российский лидер призвал создавать суверенные космические системы и скорее переходить к производству продуктов в интересах отечественной экономики.

По его мнению, стране, безусловно, "надо создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения".

"Создание мощных спутниковых группировок призвано обеспечить высокое качество навигации и связи, спутниковой передачи данных… Нужно расширить запуски автономных космических аппаратов для изучения арктического региона", — также сказал он. Маск сообщил, когда космический корабль Starship будет готов к запуску

По словам президента, это позволит решать задачи по освоению территорий России, развивать беспилотный транспорт, решать проблемы экологии и изменения климата.

Путин подчеркнул, что Россия обладает своими уникальными решениями как для выполнения оборонных задач, так и для освоения космоса и добавил, что за созданием таких решений лежит напряженный труд многих поколений рабочих, инженеров и ученых.

Кроме того, президент отметил, что российская ракетно-космическая отрасль повышает свой потенциал.

"Вот сегодня мы с Юрием Ивановичем (Борисовым, главой "Роскосмоса" — ред.) отмечали, слава богу, впервые в новейшей истории было проведено сто безаварийных космических пусков подряд. Безусловно, это очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги", — добавил Путин.

"Уверен, что все задуманное получится. На все вызовы дадим достойный ответ", — заключил российский лидер.