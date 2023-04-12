Путин: нужно нарастить выпуск спутников и Россия может решить эту задачу
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Нужно значительно нарастить число производимых спутников и Россия может решать такие задачи, заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия в Кремле, посвященного Дню космонавтики.
"Нужно сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства. Для этого совместно с технологическим бизнесом значительно следует увеличить производство спутников. От опытно-конструкторских работ перейти к конвейерной сборке. Такие задачи в мире решаются, и, конечно же, мы тоже можем решать", — сказал он.
Российский лидер призвал создавать суверенные космические системы и скорее переходить к производству продуктов в интересах отечественной экономики.
По его мнению, стране, безусловно, "надо создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения".
"Создание мощных спутниковых группировок призвано обеспечить высокое качество навигации и связи, спутниковой передачи данных… Нужно расширить запуски автономных космических аппаратов для изучения арктического региона", — также сказал он.
По словам президента, это позволит решать задачи по освоению территорий России, развивать беспилотный транспорт, решать проблемы экологии и изменения климата.
Путин подчеркнул, что Россия обладает своими уникальными решениями как для выполнения оборонных задач, так и для освоения космоса и добавил, что за созданием таких решений лежит напряженный труд многих поколений рабочих, инженеров и ученых.
Кроме того, президент отметил, что российская ракетно-космическая отрасль повышает свой потенциал.
"Вот сегодня мы с Юрием Ивановичем (Борисовым, главой "Роскосмоса" — ред.) отмечали, слава богу, впервые в новейшей истории было проведено сто безаварийных космических пусков подряд. Безусловно, это очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги", — добавил Путин.
"Уверен, что все задуманное получится. На все вызовы дадим достойный ответ", — заключил российский лидер.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230412/840354074.html