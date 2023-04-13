МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова не верит в искренность призвавших приостановить развитие искусственного интеллекта – по ее мнению, они просто хотят вырваться вперед. Банк России сравнил искусственный интеллект с атомом

В конце марта глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк, сооснователь Pinterest Эван Шарп, а также ряд экспертов в области искусственного интеллекта призвали создателей ИИ приостановить разработку систем мощнее GPT-4 минимум на полгода. Эксперты утверждают, что системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять серьезные риски для общества и человечества.

"Я как-то не сильно верю в искренность их намерений, что они заботятся о человечестве и о каждом конкретном человеке в отдельности. Это больше такой хороший коммерческий ход", — заявила Скоробогатова на конференции Data Fusion.

"Я думаю, что они хотят за эти шесть месяцев однозначно уйти вперед и разработать или доработать какие-то алгоритмы, над которыми они сейчас трудятся, чтобы вырваться и стать безусловными лидерами. А остальные это время будут стоять и ждать", — добавила она.