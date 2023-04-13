МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Соцсеть Twitter заключила сотрудничество с онлайн-брокером eToro, в результате которого пользователи соцсети смогут напрямую покупать и продавать акции и другие активы, передает канал CNBC со ссылкой на представителя eToro. Twitter перестала существовать как отдельная компания

"Начиная с четверга в мобильном приложении Twitter будет запущена новая функция. Она позволит пользователям просматривать графики рынка по расширенному спектру финансовых инструментов, покупать и продавать акции и другие активы с eToro", — сообщили CNBC в компании.

В настоящее время уже можно просматривать в режиме реального времени торговые данные Trading View по индексным фондам, таким как S&P 500, и акциям некоторых компаний, например, Tesla. Это можно сделать с помощью функции Twitter "cashtags" — для этого надо найти тикерный символ и вставить перед ним знак доллара ($), после чего приложение покажет информацию о ценах из Trading View, используя API (интерфейс прикладного программирования).

По словам представителя онлайн-брокера, благодаря партнерству с eToro функция Twitter cashtags будет расширена и охватит гораздо больше инструментов и классов активов. Маск объяснил причину массовых увольнений в Twitter

Также, как сообщает канал, основатель Tesla и владелец соцсети Илон Маск сказал на конференции Morgan Stanley в прошлом месяце, что хочет, чтобы Twitter стал крупнейшим финансовым институтом в мире.

Основанная в Израиле в 2007 году, компания eToro — это онлайн-брокер, позволяющий пользователям покупать и продавать акции, криптовалюты и индексные фонды. Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.