МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российский экспорт информационно-компьютерных и информационных услуг в африканские страны в период с января по сентябрь 2022 года составил 8,1 миллиона долларов, а импорт — 2,7 миллиона долларов, заявил замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев на международном IT-форуме "Россия-Африка". Россия списала задолженность для Африки на более чем 20 миллиардов долларов

"Африка остается нашим ключевым партнером. За период январь — сентябрь 2022 года экспорт Российской Федерацией информационно-компьютерных и информационных услуг в страны африканского региона составил 8,1 миллиона долларов, импорт — 2,7 миллиона долларов", — отметил он в своем выступлении.

Огуряев добавил, что министерство видит значительные перспективы увеличения российско-африканского товарооборота, что обеспечит поступательный рост торгово-экономических связей между Россией и странами континента.