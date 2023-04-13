МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Amazon Web Services, "дочка" Amazon с фокусом на облачные вычисления, заявила о работе над сервисом Amazon Bedrock, призванным облегчить для других компаний разработку их собственных сервисов на основе искусственного интеллекта, таких как чат-боты и генераторы изображений, следует из сообщения на сайте компании. Онлайн-ретейлер Amazon сократит девять тысяч сотрудников

"Сегодня мы рады анонсировать Amazon Bedrock, новый сервис, который делает доступными базисные модели от AI21 Labs, Anthropic, Stability AI и Amazon через API. Bedrock — это самый простой способ для клиентов создавать и моделировать приложения на основе генеративного ИИ с использованием базисных моделей, демократизируя доступ для всех разработчиков", — сказано в пресс-релизе компании.

Уточняется, что сервис позволит клиентам разрабатывать и настраивать собственные базисные модели — основную технологию ИИ, позволяющую ему создавать новые тексты и изображения, используя заданный набор "подсказок" от пользователя, — для создания новых чат-ботов или генераторов изображений. Amazon Bedrock будет предоставлять собственные модели под названием Amazon Titan, а также модели ряда других компаний, таких как AI21 Labs, Anthropic и Stability AI.

Сообщается, что сейчас сервис находится на стадии ограниченного предпросмотра: в данный момент он тестируется и будет выпущен для более широкой аудитории в ближайшие месяцы.

Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.