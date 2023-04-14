МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Искусственный интеллект в ближайшие годы может частично заменить "белых воротничков", но не профессии, связанные с социальными навыками — PR-менеджеров, психотерапевтов и священнослужителей, причем россиянам, в отличие от жителей Китая, Индии, Японии и США, за свои рабочие места можно пока не беспокоиться, рассказала РИА Новости директор центра карьеры корпорации "Синергия", HR-стратег Анна Рудакова. "Дочка" Amazon разработает сервис, облегчающий создание ИИ-приложений

Эксперт сообщила, что, по оценкам работодателей, искусственный интеллект со 100% вероятностью в ближайшее время частично заменит "белых воротничков". Среди них дизайнеры, переводчики, копирайтеры, специалисты банков, турагенты, представители гостинично-ресторанного бизнеса, бухгалтеры и, "как ни странно, сами программисты". Если смотреть "за пределы 10 лет", то c вероятностью более 40% рискуют быть замененными водители, курьеры, продавцы, юристы, специалисты производств, консультанты и "даже врачи и учителя", добавила она.

"Меньше всего рискуют быть замененными искусственным интеллектом профессии, связанные с социальным взаимодействием и эмоциональной поддержкой: священнослужители, event- и PR-менеджеры, волонтеры, психотерапевты и карьерные консультанты, которые работают с людьми", — считает Рудакова. Сюда относятся и представители творческих профессий, реализующие уникальные идеи, с помощью аналоговых инструментов — художники, музыканты, композиторы и писатели.

При этом россиянам пока рано беспокоиться за свои рабочие места. В большей зоне риска Китай, Индия, Япония и США, так как на эти страны приходится 50% роботизации всего мира. Во-первых, Россия реализует большое количество проектов, чтобы не допустить массовой безработицы. Во-вторых, свою роль сыграли санкции, из-за которых оказался затруднен доступ к некоторым технологиям.

"В-третьих, технология искусственного интеллекта пока еще далека от совершенства и не способна полностью заменить человеческое мышление с его скоростью и вариативностью. Пока все, что демонстрирует искусственный интеллект — достаточно примитивно… Машины внедряют, чтобы они выполняли примитивный функционал, не проявляя творчество и не заботясь о развитии бизнеса", — отмечает Рудакова.

Кроме того, быть замененными искусственным интеллектом не означает полного исчезновения ряда профессий через 10-20 лет. Многие из них скорее трансформируются, так как далеко не все функции человека можно автоматизировать. "Белым воротничкам", работникам умственного труда Рудакова советует быть в курсе новых технологий, своевременно прокачивать навыки, а также быстро повышать квалификацию в новых профессиях, связанных искусственным интеллектом, или в сферах, где сложно заменить человека на ИИ.