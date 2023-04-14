МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Российские стартаперы разработали прототип первых в стране очков смешанной реальности, они могут использоваться для работы на промышленных предприятиях, в медицине, образовании и в перспективе смогут заменить современные смартфоны, сообщили РИА Новости в операторе акселерационных программ Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). МТС сообщила о намерении инвестировать в стартапы

"Команда SKADI Technologies из Санкт-Петербургского горного университета разработала прототип первых в России очков смешанной реальности. Они могут использоваться для работы на промышленных предприятиях, в медицине, образовании и в перспективе смогут заменить современные смартфоны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основа разработки студенческого стартапа — технология отображения birdbath. Данный метод заключается в том, что лучи, которые проходят через специальное полупрозрачное зеркало, отражаются под углом в 90 градусов прямо в глаз человека.

"При помощи движения пальцев рук и различных жестов человек может управлять пользовательским интерфейсом операционной системы очков. Такое совмещение реального и цифровых миров способствует более эффективному погружению в рабочую среду, а вся нужная информация оказывается перед глазами пользователя. Благодаря этому очки возможно использовать в различных отраслях деятельности — от промышленной безопасности до серфинга в интернете", — отметили в компании.

В настоящий момент разработчики подготовили три версии очков: очки с одним экраном, очки с двумя экранами и устройство, встроенное в каску. Автономное время работы устройств составит примерно шесть часов.