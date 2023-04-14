МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Пользователи Twitter теперь могут публиковать тексты объемом до десяти тысяч знаков и форматировать их. Новые функции доступны владельцам подписки "Twitter Blue". Twitter запустит торговлю акциями на своей площадке

Как отмечается в сообщении Twitter Write, соцсеть продолжает улучшать удобство написания и чтения.

Так, с 14 апреля соцсеть увеличила максимальную длину постов до десяти тысяч знаков, а также начала поддерживать полужирный и курсивный шрифт.

Ранее Twitter заключила сотрудничество с онлайн-брокером eToro, чтобы запустить на площадке прямую торговлю акциями и иными активами.