2023-04-14T10:55:00+03:00
2023-04-14T10:58:23+03:00
2023-04-14T10:55:00+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230414/840370949.html
Twitter расширил возможности для владельцев подписки
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Пользователи Twitter теперь могут публиковать тексты объемом до десяти тысяч знаков и форматировать их. Новые функции доступны владельцам подписки "Twitter Blue". Как отмечается в... ПРАЙМ, 14.04.2023
технологии, новости, twitter, соцсети
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Пользователи Twitter теперь могут публиковать тексты объемом до десяти тысяч знаков и форматировать их. Новые функции доступны владельцам подписки "Twitter Blue".
Как отмечается в сообщении Twitter Write, соцсеть продолжает улучшать удобство написания и чтения.
Так, с 14 апреля соцсеть увеличила максимальную длину постов до десяти тысяч знаков, а также начала поддерживать полужирный и курсивный шрифт.
Ранее Twitter заключила сотрудничество с онлайн-брокером eToro, чтобы запустить на площадке прямую торговлю акциями и иными активами.