МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. В России сейчас мало "белых" хакеров, а спрос на их услуги очень высокий, рассказал директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры РФ Владимир Бенгин. ФСБ зафиксировала более пяти тысяч кибератак на критическую инфраструктуру

"У нас, кстати, очень мало пентестеров в стране оказалось", — сообщил он в ходе форума CISO.

Бенгин отметил, что у таких специалистов сейчас много заказов. Это касается не только топовых, но и маленьких команд.

На этом фоне в России запустили несколько программ для обучения пентестеров. За последние несколько месяцев появилось 2-3 новых курса, сообщил глава департамента.

Пентест (penetration testing) — комплекс мер, имитирующий кибератаку на сеть или приложение с целью понять, может ли гипотетический злоумышленник взломать систему. Кроме того, задачами пентеста являются выявление слабых мест в системах; понимание, как и откуда может прийти атака; предотвращение возможных взломовк; составление рекомендаций для обеспечения безопасности системы.