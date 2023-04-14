FT: Илон Маск планирует запустить собственный ИИ-стартап
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск планирует запустить собственный стартап по разработке генеративного искусственного интеллекта наподобие ChatGPT, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.
"Илон Маск разрабатывает планы по запуску нового стартапа в области искусственного интеллекта, который будет конкурировать с компанией OpenAI, создавшей ChatGPT, на фоне того как миллиардер стремится присоединиться к гонке Кремниевой долины по созданию генеративных систем ИИ", — пишет FT со слов источника.
Согласно газете, в данный момент Tesla и Twitter, две принадлежащие Маску компании, собирают команду специалистов в области ИИ, а глава компаний ведет переговоры с инвесторами Tesla и SpaceX о привлечении капитала в стартап. "Много людей вкладываются в это.., это реально, и они в восторге от этого", — цитирует FT заявление источника.
Уточняется, что Маск приобрел тысячи мощных графических процессоров у Nvidia, которые нужны ему для создания большой языковой модели — технологии, позволяющей ИИ обрабатывать колоссальное количество данных и генерировать на их основе текст и изображения.
В марте Илон Маск вместе с рядом экспертов в области искусственного интеллекта подписал открытое письмо, в котором авторы призвали приостановить разработку ИИ хотя бы на полгода для того, чтобы создать твердые правила регулирования разработки и деятельности современных ИИ-технологий, так как последние могут представлять серьезные риски для общества и человечества.
В 2015 году Маск стал одним из основателей OpenAI, компании, в 2022 году представившей чат-бота ChatGPT, генерирующего текст, схожий с человеческой речью. Спустя три года он покинул компанию, как сообщалось, причиной стали разногласия внутри руководства по вопросу безопасности искусственного интеллекта.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230414/840379762.html