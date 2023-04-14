МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск планирует запустить собственный стартап по разработке генеративного искусственного интеллекта наподобие ChatGPT, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник. Маск объяснил причину массовых увольнений в Twitter

"Илон Маск разрабатывает планы по запуску нового стартапа в области искусственного интеллекта, который будет конкурировать с компанией OpenAI, создавшей ChatGPT, на фоне того как миллиардер стремится присоединиться к гонке Кремниевой долины по созданию генеративных систем ИИ", — пишет FT со слов источника.

Согласно газете, в данный момент Tesla и Twitter, две принадлежащие Маску компании, собирают команду специалистов в области ИИ, а глава компаний ведет переговоры с инвесторами Tesla и SpaceX о привлечении капитала в стартап. "Много людей вкладываются в это.., это реально, и они в восторге от этого", — цитирует FT заявление источника.

Уточняется, что Маск приобрел тысячи мощных графических процессоров у Nvidia, которые нужны ему для создания большой языковой модели — технологии, позволяющей ИИ обрабатывать колоссальное количество данных и генерировать на их основе текст и изображения.

В марте Илон Маск вместе с рядом экспертов в области искусственного интеллекта подписал открытое письмо, в котором авторы призвали приостановить разработку ИИ хотя бы на полгода для того, чтобы создать твердые правила регулирования разработки и деятельности современных ИИ-технологий, так как последние могут представлять серьезные риски для общества и человечества.

В 2015 году Маск стал одним из основателей OpenAI, компании, в 2022 году представившей чат-бота ChatGPT, генерирующего текст, схожий с человеческой речью. Спустя три года он покинул компанию, как сообщалось, причиной стали разногласия внутри руководства по вопросу безопасности искусственного интеллекта.