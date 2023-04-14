МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Искусственный интеллект будет подспорьем для финансистов, но не заменит их, поскольку в такой работе порой приходится принимать решения, связанные с политикой или интуицией, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. "Дочка" Amazon разработает сервис, облегчающий создание ИИ-приложений

"Человеческое творчество, человеческий ум и душу не заменит никакой компьютер. У финансистов одна из функций – это принятие решений, которые не всегда можно заменить компьютером. Это решения, связанные с политикой, связанные где-то с интуицией. И здесь компьютер вряд ли сможет заменить хорошего профессионала", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос Наили Аскер-заде в интервью на телеканале "Россия 24" о том, могут ли нейросети заменить финансиста.

"Мы, естественно, всегда выступаем за ускоренное развитие информационных технологий, искусственного интеллекта. Он (ИИ – ред.) будет в подспорье в любой работе, в том числе финансистам, бухгалтерам, но душу точно не заменит", — добавил глава Минфина.

Он напомнил, что, когда развивались компьютеры, распространялся интернет, тоже были опасения, что произойдет сокращение рабочих мест и компьютер заменит человеческий труд. "Где-то так и произошло, и на самом деле так и есть, — мир не стоит на месте. Поэтому ИИ будет расширятся – это правильно, и ход развития невозможно остановить", — подчеркнул Силуанов.