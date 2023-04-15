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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230415/840380787.html
Space X планирует испытать сверхтяжелую ракету
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https://россиясегодня.рф
. Американская компания Space X рассчитывает в понедельник испытать сверхтяжелую ракету. "Первые летные испытания полностью интегрированного космического корабля и сверхтяжелой... ПРАЙМ, 15.04.2023
экономика, мировая экономика, технологии, промышленность, новости, сша, space x, ракета, испытание
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Американская компания Space X рассчитывает в понедельник испытать сверхтяжелую ракету.
"Первые летные испытания полностью интегрированного космического корабля и сверхтяжелой ракеты намечены на понедельник, 17 апреля", — сообщает компания в Twitter.
Запуск состоится со стартовой площадки в штате Техас.