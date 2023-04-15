МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Американская компания Space X рассчитывает в понедельник испытать сверхтяжелую ракету. Маск сообщил, когда космический корабль Starship будет готов к запуску

"Первые летные испытания полностью интегрированного космического корабля и сверхтяжелой ракеты намечены на понедельник, 17 апреля", — сообщает компания в Twitter.

Запуск состоится со стартовой площадки в штате Техас.