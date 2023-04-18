ВАШИНГТОН, 18 апр — ПРАЙМ. Новую "честную" версию чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) под названием TruthGPT планирует запустить американский инженер и создатель корпораций SpaceX Илон Маск. Маск поделился сомнениями относительно испытательного полета Starship

Как заявил миллиардер в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, TruthGPT составит конкуренцию нашумевшему чат-боту ChatGPT. Разница будет состоять в том, что детище Маска будет выдавать все необходимые данные без цензуры.

"Я собираюсь запустить нечто, что я называю TruthGPT, или максимально ищущий истину искусственный интеллект, который стремится понять природу вселенной", — заявил инженер.

По его мнению, новая разработка станет лучшим путем к безопасности: ИИ, который заботится о понимании вселенной, вряд ли уничтожит людей. "Поскольку мы (люди — прим. ред.) – интересная часть этой вселенной", — отметил Маск.

За разработкой существующих чат-ботов сейчас находятся тяготеющие к левым взглядам программисты. По мнению Маска, они "обучают лгать" пользователям свои программы. Также миллиардер предупредил, что искусственный интеллект способен "катастрофически навредить" существованию человечества в целом, если им не управлять должным образом.

"ИИ более опасен, чем, скажем, неверное управление проектированием самолетов или обслуживанием производства в том отношении, что у него есть потенциал. Сколь бы ничтожной ни казалась эта вероятность, но он не тривиален, а обладает потенциалом разрушения цивилизации", — заявил Маск.