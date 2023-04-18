МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Утекшие в сеть базы данных российских компаний в 2022 году чаще всего содержали имена клиентов, их электронные адреса и номера телефонов, сообщили РИА Новости в компании по кибербезопасности Group-IB. Стало известно, сколько россияне готовы заплатить за отдых на майские

Ранее компания в сфере информационной безопасности InfoWatch сообщила, что в РФ за 2022 год в сеть утекли более 660 миллионов записей с персональными данными, что в два раза больше, чем годом ранее. До этого — в феврале — "Лаборатория Касперского" заявляла, что злоумышленники в прошлом году опубликовали 168 значимых баз данных российских компаний, всего в сеть было выложено более 2 миллиардов записей. Роскомнадзор, в свою очередь, заявлял в январе, что зафиксировал около 150 крупных утечек персональных данных в 2022 году.

"По нашим оценкам, общее количество баз данных российских компаний, оказавшихся на андеграундных форумах и тематических телеграм-каналах в 2022 году, составило 311 (в 2021 году число баз было 61). Общее количество строк данных пользователей в утечках 2022 году составило 1,4 миллиарда. Для сравнения, в 2021 году их насчитывалось всего 33 миллиона… Строки в выложенных в публичный доступ базах данных чаще всего содержат имена клиентов, их электронные адреса, телефоны", — сообщили в Group-IB.

Также уточняется, что выложенные базы данных часто содержали пароли от сервисов. "Нередко встречаются адреса, даты рождения, паспортные данные, подробности заказов и другая чувствительная информация", — отметили в компании.