НЬЮ-ДЕЛИ, 18 апр — ПРАЙМ. Индия проявляет большой интерес к российским IT-продуктам и разработкам, хотя сама обладает существенными компетенциями в этой сфере; есть перспективные ниши для экспорта отечественных IT-технологий, заявил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Минпромторг ожидает роста поставок минеральных удобрений в Индию

"Представителей Индии заинтересовали интеллектуальные системы — например, система беспрепятственного взимания платы с грузовиков на дорогах, умные системы навигации и отслеживания судов, системы безопасности на транспорте и в городе", — сказал он.

"Мы видим на рынке Индии перспективные ниши для наращивания объемов российского IT-экспорта, в частности, биометрических систем и средств идентификации, информационной безопасности, но не ограничиваемся ими. Несмотря на существенные компетенции индийского IT-сектора, интерес к российским продуктам и разработкам весьма существенный. Это является хорошим подспорьем для развития деятельности "цифрового атташе" в этой стране на базе нашего торгового представительства", — добавил Мантуров.