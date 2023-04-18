РИМ, 18 апр — ПРАЙМ. Регулятор в Италии может разблокировать 30 апреля работу популярного чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT в случае соблюдения им некоторых условий, заявил глава Управления по защите персональных данных Паскуале Станцьоне. СМИ: нейросеть ChaosGPT раскрыла свои планы по уничтожению человечества

Ранее итальянский регулятор ограничил работу ChatGPT в связи с нарушениями при сборе личной информации пользователей, что должно было привести к "временному ограничению на обработку итальянских пользовательских данных" в отношении американской компании-разработчика OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.

Станцьоне отметил в интервью миланской газете Corriere della Sera, что регулятор готов разблокировать деятельность чат-бота 30 апреля, если OpenAI выразит готовность "сообщить в течение 20 дней о мерах, принятых" для исправления ситуации" с персональными данными.

По его словам, компания должна будет указать метод проверки подачи данных о возрасте пользователей и информировать клиентов об использовании их данных для обучения алгоритма.