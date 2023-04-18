МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Порядка 40 крупных утечек персональных данных уже зафиксировано в России в 2023 году, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер. Страховщики предупредили россиян о новом виде мошенничества

"Если говорить об утечках персональных данных, да, действительно их очень много… В этом году уже у нас порядка 40 крупных достаточно утечек зафиксировано, большое количество данных утекло", — сказал Вагнер во вторник в ходе выступления на First Russian Data Forum.

В конце января ведомство сообщало, что около 150 крупных утечек персональных данных произошло в РФ в 2022 году.

Согласно закону "О персональных данных", оператор, допустивший утечку данных, обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.