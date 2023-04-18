МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. "Роснефть" создала собственное программное обеспечение (ПО) "РН — Буровые расчеты" для проектирования и строительства скважин, опробует его на своих предприятиях и внедрит в 2024 году, следует из релиза компании. Чернышенко оценил объем инвестиций в российское ПО со стороны госкомпаний

"Специалисты научных институтов "РН-БашНИПИнефть" и "СамараНИПИнефть" (входят в научно-проектный блок "Роснефти") разработали программное обеспечение "РН — Буровые расчёты" для проектирования и строительства скважин", — сказано в сообщении.

Отмечается, что программа сможет планировать траекторию скважин, анализировать устойчивость бурильной колонны, составлять гидравлические расчеты и автоматизировать создание проектной документации. Кроме того, ПО должна интегрироваться с другими цифровыми продуктами "Роснефти", чтобы специалисты могли осуществлять полный цикл работ.

"В настоящий момент ведется промышленная апробация комплекса на добывающих предприятиях и проектных институтах компании. Пилотное внедрение программного комплекса на предприятиях "Роснефти" ожидается во второй половине 2024 года. Инновация позволит на 100% заместить иностранное программное обеспечение", — добавили в компании.

"Роснефть" развивает линейку собственного ПО в области геологии и разработки месторождений. Сейчас созданная ею линейка состоит из 24 программных продуктов: 16 из них внедрены в самой "Роснефти", десять реализуются на внешнем рынке.