МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Блокировка "Википедии" в России пока не планируется, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. В Кремле прокомментировали идею блокировки "Википедии"

"Пока "Википедию" мы не блокируем, пока в планах такого нет", — сказал министр в рамках First Russian Data Forum. Он добавил, что пока не может рассказать о готовности российского аналога портала "Знания".

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявлял в апреле о необходимости создания альтернативы "Википедии", поскольку портал содержит много исторических и политических искажений.