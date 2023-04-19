МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Google, принадлежащая американской корпорации Alphabet Inc., представит свой первый складной смартфон — Pixel Fold — в июне, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на внутренние документы компании. Индия проявляет большой интерес к российским IT-продуктам и разработкам

"Google представит свой первый складной смартфон где-то в июне, бросив вызов лидирующему на рынке складных телефонов Samsung", — сообщает телеканал со ссылкой на эти документы.

Также, по данным телеканала, компания планирует анонсировать устройство на своей ежегодной конференции для разработчиков Google I/O 10 мая.

Google планирует рекламировать Pixel Fold как водостойкий и карманный смартфон с экраном размером 5,8 дюйма. Фотографии, просмотренные CNBC, показывают, что телефон будет открываться как книга. Также, согласно документам, у Pixel Fold, известного под кодовым наименованием Felix, будет самый прочный шарнир на складном телефоне. А само устройство будет стоить до 1700 долларов и конкурировать с Galaxy Z Fold 4 компании Samsung, которые идут за 1799 долларов.

Также, согласно документации, компания будет предлагать стимулы, чтобы убедить людей перейти на Pixel Fold. Например, Google планирует предложить возможность обмена Pixel, iPhone или телефона на базе Android на Pixel Fold со скидкой. Покупателям Pixel Fold компания также планирует предложить бесплатные Pixel Watch, новейшие "умные" часы компании.